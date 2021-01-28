"В "Сочи" была просьба от руководства ко мне и Сослану Джанаеву - общаться с командой. Общаться на разные темы. Бытовые, футбольные. Я не хотел и не мог. Когда концентрируешься на футболе, другое отвлекает, можно забыть о главном.
Почему попросили именно меня? С учётом опыта и выступлений за сборную. Попросил владелец клуба. Борис Ротенберг очень переживал за результаты и вообще глубоко погружён в дела команды. Редко встретишь таких в России", - заявил Кудряшов.
Федор Кудряшов выступал за "Сочи" с июля 2019 по январь 2020 года. За сочинскую команду он сыграл 16 матчей, забив один гол.
Сейчас Кудряшов защищает цвета "Антальяспора". В нынешнем сезоне у него 22 матча во всех турнирах. Всего за турецкий клуб у него 42 матча и три голевых передачи.
"Антальяспор" занимает 10-е место в таблице турецкой Суперлиги, набрав в 20-ти матчах 26 очков.
За сборную России Кудряшов сыграл в 41-м матче, забив один гол.
Источник: "Матч ТВ"
Кудряшов: Ротенберг переживал за результаты "Сочи"
Защитник турецкого "Антальяспора" Федор Кудряшов рассказал об отношении к "Сочи" со стороны владельца команды Бориса Ротенберга.
Фото: ФК "Антальяспор"
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