Кудряшов: Ротенберг переживал за результаты "Сочи"

Защитник турецкого "Антальяспора" Федор Кудряшов рассказал об отношении к "Сочи" со стороны владельца команды Бориса Ротенберга.

Фото: ФК "Антальяспор"