Экс-голкипер "Ростова", пропустивший 10 голов от "Сочи", перейдет в клуб из Латвии

Бывший вратарь "Ростова" Денис Попов, принимавший участие в матче 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 против "Сочи" (10:1), продолжит карьеру в латвийской "Валмиере".

Фото: ФК "Ростов"