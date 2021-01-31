По информации источника, помимо 18-летнего голкипера состав команды пополнят защитник "Рубина" Виктор Александров и хавбек "Химок" Валерий Чупин (обоим по 18 лет).
"Валмиера" завершила сезона на 3-м место, набрав 47 очков. Латвийский клуб выступит в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы в 2021 году.
Напомним, что Попов покинул "Ростов" в конце минувшего года. В июне он попал в стартовый состав ростовчан на игру с "Сочи", так как основная команда дончан была на карантине из-за вспышки коронавируса.
Источник: Sport24
Экс-голкипер "Ростова", пропустивший 10 голов от "Сочи", перейдет в клуб из Латвии
Бывший вратарь "Ростова" Денис Попов, принимавший участие в матче 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 против "Сочи" (10:1), продолжит карьеру в латвийской "Валмиере".
Фото: ФК "Ростов"
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