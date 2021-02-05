Панов отметил, что "Зенит" играет в чемпионате России не в полную силу.
"Зенит" имеет неплохой состав в этом сезоне. Но чемпионат России – слабый. Классное предложение о 12 командах в Премьер-Лиге! Если у клуба нет нормальных финансов и стадиона, зачем им там выступать?!
Мне кажется, что "Зенит" играет в чемпионате России на 70-80 процентов. Дома вообще выигрывает практически без шансов", - сказал Панов.
Отметим, что "Зенит" является лидером нынешнего розыгрыша РПЛ, набрав 41 очко. От идущего вторым ЦСКА команду отделяют четыре очка.
Источник: Спорт день за днем
Панов: РПЛ слабая, "Зенит" играет в чемпионате на 70-80 процентов
Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов высказался о выступлении петербуржцев в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Зенит"
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