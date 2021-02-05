— Был проект нового стадиона — прямо в Каспийском море, в километре от берега. Сейчас это звучит как сказка, но тогда, учитывая, сколько денег было вложено в проект, это не казалось невероятным, — цитирует Латипова Sport24.
Керимов владел "Анжи" с 2011 по 2016 год. Во время его правления в клуб приходили мировые звезды, такие как Самюэль Это'О и Виллиан, а также многие российские, например, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Владимир Габулов.
Керимов хотел построить для "Анжи" стадион в море, в километре от берега
Экс-глава пресс-службы "Анжи" Мурад Латипов рассказал идею Сулеймана Каримова.
Фото: ФК "Анжи"
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