- "Сочи" готов помочь "Тамбову", отдав игроков в аренду, но для начала "Тамбову" надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится, - передает слова Ротенберга Sport24.
Ранее стало известно, что Российская премьер-лига приняла решение поддержать "Тамбов", находящийся на грани банкротства, с целью предотвратить снятие клуба с текущего чемпионата. Часть клубов РПЛ объявила о готовности помочь "волкам" бесплатной арендой игроков.
Ротенберг подтвердил готовность "Сочи" помочь "Тамбову" игроками
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о готовности своего клуба помочь "Тамбову" арендованными футболистами.
Фото: ФК "Тамбов"
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