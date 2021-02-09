Бояринцев: в РПЛ мне пока тренировать рановато, нужен опыт в ПФЛ или ФНЛ

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев рассказал о своих планах в тренерской карьере.
Фото: ФК "Торпедо"
- Нужно набраться опыта в ПФЛ или ФНЛ, чтобы думать о чем-то большем. Для меня это более реальный вариант - нужно все-таки побольше поработать внизу. А там посмотрим, смогу ли я принять клуб РПЛ. Пока мне туда рановато, нужен опыт. Больше всего хочется работать именно на профессиональном уровне. Я бы уже мог работать с детьми или юношами, но хочется расти дальше, - передает слова Бояринцева "Чемпионат".

43-летний бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев после окончания игровой карьеры работал помощником главного тренера в "Торпедо-2" и в "Носте". С сентября 2017 года по декабрь 2019 года специалист руководил в качестве главного тренера ивановским "Текстильщиком", который вывел из ПФЛ в ФНЛ. Из 71 матча под руководством Бояринцева команда выиграла 35, 11 сыграла вничью и в 25 уступила. С января по октябрь 2020 года тренер работал ассистентом главного в "КамАЗе".

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Теги: Бояринцев
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