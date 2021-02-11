— Выпивал ли, когда играл в ЦСКА? Бывало такое. Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублёра Акинфеева.
Слуцкий прекрасно понимал, что мне это помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями, — цитирует Чепчугова "Чемпионат".
Последним местом работы 35-летнего Чепчугова был "Енисей", который он покинул в феврале 2018 года. С 2010 по 2018 год был сменщиком Игоря Акинфеева в ЦСКА, проведя за это время 28 матчей, в которых пропустил 33 гола и девять раз сыграл "на ноль".
Напомним, ранее Чепчугов назвал российского оппозиционера Алексея Навального "народным лидером".
Чепчугов: пил в ЦСКА. Слуцкий прекрасно понимал, что мне это помогает
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов признался, что выпивал во время выступления за команду.
Фото: ПФК ЦСКА
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