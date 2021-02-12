Источник: "Локомотив" летом планирует продать Мурило

Московский "Локомотив" летом намерен расстаться с защитником команды Мурило Серкейру.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, "Локомотив" настроен летом продать защитника Мурило. Отмечается, что "железнодорожники" не намерены чинить препятствия Мурило, если поступит предложение. В московской команде продажу Мурило рассматривают как выгодную сделку.

Также "Локомотив" по окончании сезона могут покинуть несколько игроков, к которым есть интерес в Европе.

Мурило Серкейру перешел в "Локомотив" в июле 2019 года из "Крузейро" за 2,5 млн евро. В нынешнем сезоне бразильский футболист провел 24 матча во всех турнирах, забив 2 гола. Всего за московский клуб он сыграл в 56-ти матчах.

Первый официальный матч в этом году "Локомотив" проведет 21 февраля. В рамках 1/8 финала Кубка России "железнодорожники" сыграют с "Тамбовом". Начало этой встречи в 17:00 мск.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Локомотив Мурило
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