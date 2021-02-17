По словам Слуцкого, те, кто уехал из России в ведущие европейские чемпионаты, сделали это не из-за того, что хорошо выступали в РПЛ. Главный тренер "Рубина" отметил, что этим игрокам помогли успешные выступления в международных турнирах.
"А у Марио так получалось, что он из-за травмы носа и перелома лицевой кости пропустил несколько циклов Лиги чемпионов. Плюс у нас первые две лигочемпионовские кампании при мне были успешные, а потом получалось не очень. В сборной Бразилии он не играл. Он был во всех шорт-листах, но никто не понимал его реальный уровень. Марио не хватило, чтобы он сверкнул в Лиге чемпионов или в сборной", - заявил Слуцкий.
Напомним, что Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. Слуцкий был главным тренером "армейцев" в 2009-2016 годах.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Фернандес провел 15 матчей и сделал один голевой пас.
Источник: Sport24
"Фернандес был во всех шорт-листах". Слуцкий рассказал, почему защитник ЦСКА не уехал из РПЛ
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему защитник ЦСКА Марио Фернандес не уехал выступать в Европу, несмотря на высокий уровень игры.
Фото: ЦСКА
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