Ранее СМИ сообщили, что Рамирес порвал крестообразную связку колена и пропустит от четырех до шести месяцев.
Мусаев опроверг данные прессы о том, что игрок порвал "кресты".
"Мне интересно, откуда вы знаете, что вообще произошло с Рамиресом? Серьезные издания и другие СМИ сообщили, что у него порваны "кресты". Откуда у вас эта информация? У него не порваны "кресты". Он пропустит несколько месяцев, но характер травм наших игроков мы не комментируем. Просим СМИ давать только проверенные данные, а не верить слухам", - сказал Мусаев.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Рамирес принял участие в 16 матчах и сделал один голевой пас.
Источник: Sport24
Мусаев: у Рамиреса не порваны "кресты". Откуда эта информация?
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о травме защитника команды Кристиана Рамиреса.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!