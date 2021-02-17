Мусаев: у Рамиреса не порваны "кресты". Откуда эта информация?

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о травме защитника команды Кристиана Рамиреса.
Фото: "Чемпионат"
Ранее СМИ сообщили, что Рамирес порвал крестообразную связку колена и пропустит от четырех до шести месяцев.

Мусаев опроверг данные прессы о том, что игрок порвал "кресты".

"Мне интересно, откуда вы знаете, что вообще произошло с Рамиресом? Серьезные издания и другие СМИ сообщили, что у него порваны "кресты". Откуда у вас эта информация? У него не порваны "кресты". Он пропустит несколько месяцев, но характер травм наших игроков мы не комментируем. Просим СМИ давать только проверенные данные, а не верить слухам", - сказал Мусаев.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Рамирес принял участие в 16 матчах и сделал один голевой пас.

Источник: Sport24

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Теги: Рамирес Мусаев Краснодар
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