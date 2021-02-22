Документ об изменении названия стадиона "Олимп-2" подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Отметим, что стадион был построен в 1930 году. "Ростов" проводил на нем домашние игры до 2018 года. Сегодня арену используют для тренировок команд футбольного клуба "Ростов". Также на стадионе проводятся матчи молодежного первенства России.
Источник: Телеграм-канал "Ростова"
Ростовский стадион "Олимп-2" переименовали в честь Виктора Понедельника
Арена "Олимп-2" получила новое имя, теперь она называется "Стадион "Олимп" имени Виктора Понедельника".
Фото: "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!