"Чувствую себя хорошо. После первой прививки прошло три дня, все нормально. Только в первый день был небольшой внутренний жар, когда прививка пошла в кровь. Повышенной температуры не было, озноба тоже. Так что вхожу в общую систему. Следующая прививка теперь в середине марта", - сказал Колосков.
Напомним, ранее прививку от коронавируса сделали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, врач национальной команды Эдуард Безуглов и наставник "Зенита" Сергей Семак.
Сообщается, что РФС предоставит возможность сделать вакцину от коронавируса всем игрокам и тренерскому штабу сборной России.
Источник: "РИА Новости"
Колосков рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса.
Фото: Елена Разина/Sportbox
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