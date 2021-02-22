Колосков рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса.
Фото: Елена Разина/Sportbox
"Чувствую себя хорошо. После первой прививки прошло три дня, все нормально. Только в первый день был небольшой внутренний жар, когда прививка пошла в кровь. Повышенной температуры не было, озноба тоже. Так что вхожу в общую систему. Следующая прививка теперь в середине марта", - сказал Колосков.

Напомним, ранее прививку от коронавируса сделали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, врач национальной команды Эдуард Безуглов и наставник "Зенита" Сергей Семак.

Сообщается, что РФС предоставит возможность сделать вакцину от коронавируса всем игрокам и тренерскому штабу сборной России.

Источник: "РИА Новости"

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Теги: Колосков Коронавирус
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