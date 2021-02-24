"Педро Роша пока будет заявлен за "Спартак-2". Одновременно с этим клуб будет работать по поиску вариантов для его трудоустройства", - передает слова Фетисова Sport24.
Исключение Роши из заявки на сезон вызвана возвращением в "Спартак" голландского полузащитника Квинси Промеса, который займет место восьмого легионера в заявке.
Напомним, что 26-летний Педро вернулся в московский клуб из аренды во "Фламенго" в январе и прошел все три тренировочных зимних сбора с красно-белыми.
Педро Роша будет заявлен за "Спартак-2"
Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал ситуацию с отзаявкой бразильского нападающего Педро Роши.
Фото: ФК "Спартак"
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