В "Спартаке" прокомментировали включение в заявку Гулиева

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов высказался о включении в заявку на сезон РПЛ полузащитника Аяза Гулиева.
Фото: ФК "Спартак"
"Гулиев будет тренироваться в "Спартаке-2". О планах его привлечения в основу до конца сезона мне ничего не известно", - передает слова Фетисова "Спорт-экспресс".

Напомним, что 24-летний игрок является воспитанником академии "Спартака". Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Гулиев не провел ни одного матча. Последний раз Аяз выходил на поле 4 ноября 2019 года в игре против тульского "Арсенала" (0:1).

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Теги: Спартак Гулиев
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