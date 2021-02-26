"Фаворитами в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов мне видятся ЦСКА и "Краснодар". Их шансы предпочтительнее, чем у "Спартака".
Пусть у "Зенита" много травмированных, чемпионство они упускать не должны. Задел, пусть и небольшой, есть. И борьба пойдет именно за второе место", — приводит слова Аленичева "Плеймейкер".
Напомним, что по итогам первой части сезона чемпионата России единоличным лидером турнирной таблицы является петербургский "Зенит", в активе которого 41 очко после 19-и туров. Второе место занимает московский ЦСКА, набравший 37 зачетных баллов. Тройку лидеров замыкает "Спартак" с 35-ю очками. "Краснодар" располагается на 7-й строчке, набрав 30 баллов.
Аленичев: шансы ЦСКА и "Краснодара" на 2-е место и путевку в ЛЧ предпочтительнее, чем у "Спартака"
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о борьбе за чемпионство и второе место в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"
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