Желько Петрович: в свое время английские и итальянские клубы раздумывали над покупкой Кокорина

Главный тренер "Виллем II" Желько Петрович, ранее работавший в "Анжи" ассистентом Гуса Хиддинка, поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: ФК "Фиорентина"
"Это парень, который может играть в лучших чемпионатах. Кокорин двигался на поле именно как топ-форварды. Все знают, что происходило с ним в последние годы, ему реально не везло, но талант у него остался. Я знаю, что в свое время некоторые английские и итальянские клубы раздумывали над его покупкой, но купить игрока из России не так-то просто, любой трансфер — это огромные деньги. Мне жаль, что в тот период он так и не попробовал себя на более высоком уровне", - приводит слова Петровича "РБ-Спорт".

Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе. Сделка обошлась итальянскому клубу в 4,5 млн евро. Александр подписал контракт с "фиалками", рассчитанный сроком на 3,5 года.

29-летний россиянин дебютировал за "Фиорентину" 5 февраля в матче 21-го тура Серии А с "Интером" (0:2), выйдя на замену на 74-й минуте. После игры с миланской командой Кокорин не попадал в состав из-за плохого физического состояния. Однако накануне форвард заявил, что тренируется в общей группе и готов сыграть в ближайшем матче с "Удинезе".

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Теги: Кокорин Фиорентина Серия А Анжи
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