"Провели два разных тайма. До перерыва многое получалось, было движение, моменты, в том числе у меня. Считаю, логично, что забили гол и повели в счете.
Во втором тайме все было уже не так хорошо. Сразу пропустили и позволили сопернику вернуться в игру.
Мы тренируемся, работаем, сыгрываемся. Выглядели уже гораздо лучше, чем против "Локомотива" в Кубке.
Остается еще 10 матчей, каждая игра это шанс. Из этого и нужно исходить", - приводит слова Минаева Sport24.
Напомним, что "Тамбов", испытывающий серьезные финансовые проблемы, после первого тайма выигрывал у "Ротора" со счетом 1:0. Во второй половине встречи волгоградская команда забила 3 мяча и одержала волевую победу над "волками".
"Тамбов" после 20-и туров РПЛ занимает последнее 16-е место, имея в своем активе 13 очков. "Ротор", набрав 17 зачетных баллов, располагается на 13-й строчке.
"Тамбов" 7 марта в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Ротор" днем ранее будет принимать на своем поле "Химки".
Нападающий "Тамбова" Минаев: в матче с "Ротором" провели два разных тайма
Форвард "Тамбова" Роман Минаев, арендованный у тульского "Арсенала", подвел итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ротором" (1:3).
Фото: ФК "Арсенал" Тула
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