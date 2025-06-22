"В российском футболе стало мало денег, поэтому и возникают такие ситуации. Это только вредит нашему футболу, от этого нет никакой пользы", — сказала Смородская "Чемпионату".
Ранее стало известно о завершении работы футбольного клуба "Химки". Химчане не смогли получить лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за долгов. В московском "Торпедо" после выхода команды в Премьер-Лигу задержали владельца клуба Леонида Соболева.
Смородская: в российском футболе стало мало денег
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на ситуацию с расформированием "Химок" и проблемы "Торпедо".
Фото: ФК "Локомотив"