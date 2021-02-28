— Нам нужно прибавлять, нам нужно делать больше усилий, продолжать играть в таком темпе. Ни о каком чемпионстве говорить не стоит. Если мы хотим чего-то добиться, нужно сделать шаг вперед, и только тогда будет результат, — цитирует Промеса Sport24.
29-летний Промес отыграл полный первый матч за московский клуб сразу же после возвращения, которое произошло несколько дней назад. Нидерландец не смог помочь команде, которая проиграла 0:2.
"Спартак" после 20 туров остался на четвертой позиции чемпионата России с 35 очками.
Промес: ни о каком чемпионстве "Спартака" говорить не стоит
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес высказался о команде после игры 20-го тура РПЛ с "Рубином" (0:2).
Фото: "СЭ"
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