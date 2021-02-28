Хусаинов: удаление Зобнина это ошибка. Ошибка самого Зобнина

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался об удалении полузащитника "Спартака" в матче против "Рубина"
- Что скажете об удалении Зобнина?

- А что тут скажешь? В обоих случаях были желтые карточки. Ситуация довольно простая. Решение судей правильное. Тут скорее должны быть вопросы к самому Зобнину. Его удаление – это его личная ошибка. Причем говорить тут об отсутствии опыта не приходится. Он ведь не только игрок «Спартака» но и сборной.

- Удаление заслуженное?

- Тут всё абсолютно по делу. Никаких вопросов тут и быть не может. Всё совершенно очевидно.

Непонятно зачем имея уже желтую карточку так делать. Ведь ты подводишь всю команду. Такое не делает чести игрокам. В советское время, к слову, игрокам что были кандидатами в сборную – им рекомендовалось на форму нашивать герб советского союза. Аналогично, в своё время, я предлагал делать с десяткой лучших арбитров в стране.

Для чего это делалось? Если говорить о судьях, то чтобы всем было понятно – это человек из десятки. И его уровень знаний и квалификации соответствующий. Если же говорить про футболистов – то чтобы на поле подчеркнуть: что игрок кандидат в сборную. И чтобы в его адрес по возможности минимализировать возможные травматические случаи.

А сейчас, увы, мы имеем более бесшабашное поколение. В какой-то степени – более подверженное маркетингу что ли? Хайпануть? собрать лайки? Что-то высказать? Вот кому и что тут таким можно было доказать? Я тут ищу не оправданий а объяснений.

В футболе бывают конфликтные ситуации. Например, когда тренер не может не поставить игрока в состав. Но иногда он бы и рад не поставить игрока на сегодня в состав, но не может этого сделать, поскольку над ним стоит президент клуба. И за него заплачены деньги.

- Подождите. Как тут мог попытаться «хайпануть» игрок?

- Ну, например, показать что он «характерный», как говорится игрок. К примеру, как иногда проявлял себя Денисов вы помните?

- Не думаю что удаление Зобнина наберёт много лайков и увеличит число его сторонников.

- Может быть этим поступком он пытался нечто доказать кому-либо в команде или руководстве?

- Показать что? Что он важный игрок?

- Нет, не в этом смысле. Например, что вы меня прессовали, а теперь не будете.

- Подождите. Вы считаете что Зобнина сейчас прессуют в команде?

- Как мне кажется, сейчас его позиция в основном составе шатается. Почему так? Например, вследствие конкуренции, вследствие недовольства оценкой тренера. Возможностей множество. Но всё это может приводить игрока к нервотрёпке на поле. И в том числе - выливаться и в такие вот проблемы.

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Теги: Спартак Зобнин Хусаинов
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