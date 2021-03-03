"Когда я находился в Испании, мне позвонил в Овьедо генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и предложил прилететь в Москву, чтобы обсудить возможность участия в осуществлении новой программы по подготовке молодых игроков", - приводит слова Онопко "Спорт-экспресс".
Напомним, что 51-летний специалист в конце декабря 2020 года покинул тренерский штаб "армейцев" в связи с истечением срока контракта. Онопко работал в команде больше 11 лет.
По итогам 20-и туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на 2-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 37 очков. Отставание "армейцев" от лидирующего "Зенита" составляет 5 зачетных баллов.
Онопко может стать участником нового проекта ЦСКА
ЦСКА предложил бывшему тренеру команды Виктору Онопко должность в новом клубном проекте.
Фото: "Спорт-экспресс"
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