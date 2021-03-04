Широков - о Хвиче: такого игрока не хватает "Зениту"

Бывший футболист " Зенита " и сборной России Роман Широков ответил на вопрос, является ли хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия игроком уровня петербургской команды.

Фото: РПЛ

"Такого игрока не хватает команде. Но как он будет смотреться в "Зените", где все другое? Однако в России его за 15 миллионов никто не продаст, как минимум 20. А затем его можно продать дороже двадцати", - приводит слова Широкова "РБ-Спорт".



20-летний грузинский футболист является лидером чемпионата России по успешным обводкам. В нынешнем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 млн евро.