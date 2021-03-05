Напомним, ранее Хабиб заявил, что хотел бы выйти на поле в составе "Спартака". В клубе сообщили, что предлагали Нурмагомедову потренироваться с футболистами "красно-белых" на сборе.
Червиченко отметил, что не поддерживает намерение Хабиба стать профессиональным футболистом. По его словам, чемпиону UFC будет сложно приспособиться к новому виду спорта.
"Хабиб в футболе — это как Промес в октагоне. Каждый должен заниматься своим делом. Как шутка — прикольно, однако если это серьезно, то он должен понимать, о чем он говорит. Много ли борцов, умеющих хорошо играть в футбол, теннис и так далее? Болт — это другое. Легкая атлетика все-таки похожа на футбол, в отличие от ММА.
В "Спартаке" много подобных заявлений. Люди уже не понимают, серьезно они или это шутка, произнесенная с серьезным лицом. На прошлой неделе они сыпали заявлениями, на текущей продолжили. Тут удивляться нечему", - сказал Червиченко.
Источник: Sport24
Червиченко: Хабиб в футболе - это как Промес в октагоне. Много ли борцов, умеющих хорошо играть в футбол?
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о желании чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сыграть за "красно-белых".
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!