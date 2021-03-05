Перед матчем со "Спратаком" в распоряжении главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева не осталось ни одного крайнего защитника. В связи с этим Корнаухов предложил "быкам" выпустить одного из центральных защитников на фланг обороны. Он вспомнил, что так недавно поступила "Бавария".
"На месте Мусаева я бы рассмотрел вариант с закрытием одной из позиций центральным защитником. Понятно, что не будет такой активности впереди, однако это позволит минимизировать риски хотя бы на одном из флангов. Есть пример из европейского чемпионата, где "Бавария" использовала по ситуации габаритного центрального защитника Зюле на фланге обороны", - сказал Корнаухов.
Отметим, что матч "Спартак" - "Краснодар" пройдет 7 марта. Начало - в 19.00 мск.
"Спартак" набрал 35 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. "Краснодар" - восьмой (31 балл).
Источник: Матч ТВ
Корнаухов призвал "Краснодар" использовать опыт "Баварии" перед игрой со "Спартаком"
Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о кадровых проблемах "Краснодара" в преддверии матча со "Спартаком" в 21-м туре РПЛ.
Фото: "Краснодар"
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