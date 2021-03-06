— Россиянину будет трудно пробиться в стартовый состав. У Федора есть, пожалуй, лишь два преимущества перед новичком армейцев — во-первых, он мобильнее, а во-вторых, он давно в команде. В остальном… Ну, паспорт российский у него еще есть! В мастерстве Рондон однозначно его превосходит, — цитирует Бубнова Sportbox.
Во вчерашнем матче 21-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:0) Саломон Рондон реализовал пенальти и отдал голевой пас на Николу Влашича. ЦСКА арендовал нападающего у "Далянь Про" до конца текущего сезона.
22-летний Чалов появился в матче против грозненцев на 11 минут. Всего в нынешнем сезоне россиянин забил пять голов и отдал пять голевых передач в 25 матчах во всех турнирах.
Бубнов: в мастерстве Рондон однозначно превосходит Чалова
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что нападающий Саломон Рондон сильнее своего одноклубника Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА
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