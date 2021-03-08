— Это очень хороший результат. Хоть "Краснодар" проводит не лучший свой сезон, но убедительная победа над таким соперником показывает, что "Спартак" будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча, — цитирует немца Sport24.
33-летний Таски выступал за московскую команду с 2013 по 2018 год, проведя 85 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. Также защитник выиграл чемпионат и Суперкубок России.
В матче 21-го тура РПЛ "Спартак" дома разгромил "Краснодар" (6:1).
Таски: убедительная победа над "Краснодаром" показывает, что "Спартак" будет стараться участвовать в чемпионской гонке до конца
Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски прокомментировал итог матча 21-го тура РПЛ между московским клубом и "Краснодаром" (6:1).
Фото: ФК "Спартак"
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