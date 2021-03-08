Таски: убедительная победа над "Краснодаром" показывает, что "Спартак" будет стараться участвовать в чемпионской гонке до конца

Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски прокомментировал итог матча 21-го тура РПЛ между московским клубом и "Краснодаром" (6:1).
Фото: ФК "Спартак"
— Это очень хороший результат. Хоть "Краснодар" проводит не лучший свой сезон, но убедительная победа над таким соперником показывает, что "Спартак" будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча, — цитирует немца Sport24.

33-летний Таски выступал за московскую команду с 2013 по 2018 год, проведя 85 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. Также защитник выиграл чемпионат и Суперкубок России.

В матче 21-го тура РПЛ "Спартак" дома разгромил "Краснодар" (6:1).

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Теги: Спартак Таски Краснодар
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