- Ошибки - неизбежный процесс и часть игры. Меньше внимания уделяется, например, ошибкам футболистов, но как-то все это не очень сильно освещается. Арбитр - человек, от которого зависит судьба матча. Все ждут, что он отсудит без ошибок, но опять же - это человеческий фактор и неизбежный процесс, - передает слова Вилкова "Чемпионат".
41-летний футбольный арбитр Михаил Вилков в текущем сезоне работал на 10 матчах различных турниров (7 - в Российской премьер-лиге, 1 - в Кубке России, 1 - в Суперкубке России, 1 - в Футбольной национальной лиге), показал в них 64 желтых и 6 красных карточек и назначил 5 11-метровых ударов. За грубое нарушение протокола ВАР в матче 11 тура РПЛ "Краснодар" - "Рубин" (3:1) был отстранен от работы в Премьер-лиге до начала весенней части чемпионата.
Вилков - о работе арбитров: ошибки - неизбежный процесс и часть игры
Арбитр РПЛ и ФИФА Михаил Вилков высказал мнение о работе футбольных судей.
Фото: РПЛ
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