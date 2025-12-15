Ловчев назвал тренера года

"Тренер года для меня - Талалаев. Клуб, у которого никогда не было в нашей истории нормальной команды, сегодня всех лидеров обыгрывает", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
Андрей Талалаев возглавляет калининградскую "Балтику" с начала сентября 2024 года. Вместе с командой российский специалист выиграл Первую лигу в сезоне-2024/2025.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах.
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал тренером года Андрея Талалаева.
