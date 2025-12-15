Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
КомоНе начат

Ловчев назвал тренера года

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал тренером года Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Тренер года для меня - Талалаев. Клуб, у которого никогда не было в нашей истории нормальной команды, сегодня всех лидеров обыгрывает", - сказал Ловчев "Матч ТВ".

Андрей Талалаев возглавляет калининградскую "Балтику" с начала сентября 2024 года. Вместе с командой российский специалист выиграл Первую лигу в сезоне-2024/2025.

На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится