Билялетдинов прокомментировал слухи о назначении Черчесова в "Спартак"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Ахмат"
СМИ сообщают, что Станислав Ахматович является одним из кандидатов на пост наставника красно-белых. Он уже тренировал "Спартак" с 2007 по 2008 год.

"Дважды в одну реку не входят, хотя у нас есть примеры положительного возвращения Юрия Павловича Семина. Но повторный возврат должен быть на новом витке. Это решение людей, наделенных полномочиями", — сказал Билялетдинов "Советскому спорту".

С августа этого года Станислав Черчесов тренирует грозненский "Ахмат". 11 ноября из "Спартака" ушел серб Деян Станкович, возглавлявший команду с прошлого года. В четырех матчах до зимнего перерыва красно-белые играли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.

