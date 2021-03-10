Вилков рассказал, каких тренеров считает самыми проблемными в РПЛ по отношению к арбитрам

Арбитр Михаил Вилков ответил на вопрос о самом сложном тренере РПЛ с точки зрения рефери.

Фото: ФК "Спартак"