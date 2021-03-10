- Самый проблемный тренер? Вы же видите, кто зачастую удаляется. Федотов, Тедеско, Мусаев - тройка лидеров, кто больше всех ругается. Нам на лекциях показывают, чтобы мы не позволяли такого поведения в свою сторону, - цитирует Вилкова "Чемпионат".
"Сочи" под руководством 54-летнего Владимира Федотова находится на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ с 37 очками. "Спартак" 35-летнего Доменико Тедеско занимает третью позицию, набрав 38 очков. "Краснодар", возглавляемый 37-летним Мурадом Мусаевым, после 21 тура РПЛ опустился на девятое место, в его активе 31 очко.
Вилков рассказал, каких тренеров считает самыми проблемными в РПЛ по отношению к арбитрам
Арбитр Михаил Вилков ответил на вопрос о самом сложном тренере РПЛ с точки зрения рефери.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!