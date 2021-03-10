Гендиректор "Рубина" раскритиковал состояние газона на "Ак Барс Арене" в матче с "Зенитом"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал качество поля во время матча 21-го тура РПЛ против "Зенита" (2:1).
Фото: ФК "Рубин"
"Мы тратим колоссальное время на команду, которая играет в хороший футбол. Для этого нужен газон. А матч с "Зенитом"… Мне это напомнило нулевые и девяностые. Сегодня у нас была комиссия РПЛ. Посмотрели качество газона и признали его неудовлетворительным, хотя "Ак Барс Арена" прекрасно знала, что мы будем играть. Можно же было подготовиться.

А "Центральному" мы сказали подстраховаться на всякий случай. В итоге за 10 дней они подготовили такой газон, который комиссия признала одним из трёх лучших в стране прямо сейчас. Хотя снега у нас не меньше. На нашем тренировочном поле тоже всё нормально, а здесь… Ну я просто теряюсь в догадках, как так можно было. Просто катастрофа", - сказал Сайманов.

Напомним, ранее гендиректор "Рубина" заявил о том, что казанская команда домашние матчи с "Химками" и "Сочи" проведет на стадионе "Центральный" из-за плохого состояния газона на "Ак Барс Арене".

Казанский "Рубин" обыграл в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги "Зенит" со счетом 2:1. Счет в матче открыл Джордже Деспотович, реализовавший пенальти на 41-й минуте. Сердар Азмун на 75-й минуте счет сравнял, но на 2-й компенсированной минуте Денис Макаров вновь вывел вперед казанский клуб. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на 98-й минуте не сумел забить с одиннадцатиметровой отметки, удар отразил вратарь казанской команды Юрий Дюпин.

В текущем сезоне казанский клуб успешно играет против лидеров Российской Премьер-лиги. По ходу чемпионата "Рубин" два раза обыграл ЦСКА (2:1, 1:0), в 7-м туре российского чемпионата в Москве победил "Динамо" (1:0), кроме домашней победы над "Зенитом", со счетом 2:1 был сильнее петербуржцев в матче на "Газпром арене", также победил "Спартак" в первом официальном матче 2021 года со счетом 2:0.

"Рубин" набрал 34 очка и занимает восьмое место в таблице РПЛ. В 22-м туре российского чемпионата команда Слуцкого сыграет на выезде против "Уфы". Матч пройдет 14 марта и начнется в 14:00 мск.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Рубин Сайманов
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