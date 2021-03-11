Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц в интервью РИА Новостям.
Напомним, матч 22-го тура чемпионата России "Динамо" — "Спартак" состоится послезавтра, 13 марта.
27-летний Жиго в текущем сезоне провел 20 матчей, в которых забил три гола и отдал голевую передачу.
КДК РФС не отменил желтую карточку Жиго. Француз пропустит матч с "Динамо"
КДК РФС оставил в силе желтую карточку защитника "Спартака" Самюэля Жиго, полученную в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (6:1).
Фото: ФК "Спартак"
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