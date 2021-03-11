КДК РФС отменил желтую карточку Фернандеса

КДК РФС отменил желтую карточку защитника ЦСКА Марио Фернандеса, полученную в игре 21-го тура чемпионата России с "Ахматом" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц в интервью Sport24.

30-летний Фернандес в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал голевую передачу. Желтая карточка в игре с "Ахматом" была для него четвертой в сезоне.

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Теги: ЦСКА Фернандес РФС
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