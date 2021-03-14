Романцев заявил, что Соболев - талантливый футболист. При этом бывший тренер "Спартака" раскритиковал Александра за частые падения после контактов с соперниками.
"При любом соприкосновении он норовит упасть. Ему надо побольше смотреть игры Холанда. Тогда, наверное, он будет другим Соболевым. Талантливый парень, с данными, с техникой, он и вверху борется, но всегда ищет какой-то незначительный контакт, чтобы упасть – мне такие футболисты не нравятся", - сказал Романцев.
Отметим, что в матче с "Динамо" Соболев забил гол и сделал результативную передачу. Всего в нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 15 матчей, забил восемь голов и сделал два результативных паса.
Источник: Sport24
Романцев: Соболев норовит упасть при любом соприкосновении. Ему надо ориентироваться на Холанда
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев поделился мнением об игре форварда "красно-белых" Александра Соболева после победы команды над "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ (2:1).
Фото: "Спартак"
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