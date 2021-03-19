"Если Гончаренко, которого может заменить Олич, покинет ЦСКА, он станет первым выбором для Галицкого", - приводит слова источника "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА после отставки Гончаренко является бывший футболист "армейцев" Ивица Олич.
Красно-синие занимают 4-е место в РПЛ, набрав 40 очков. "Краснодар", который возглавляет Мурад Мусаев, располагается на 9-й строчке турнирной таблицы с 34-я зачетными баллами.
Арустамян: ЦСКА рассматривает кандидатуры Олича и Березуцкого на замену Гончаренко
СМИ: Гончаренко является главным кандидатом на пост тренера "Краснодара" со следующего сезона
Фото: ПФК ЦСКА
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