Онопко: до сих пор не могу ответить на вопрос, почему не продлили контракты со мной и Овчинниковым

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста наставника армейской команды.
Фото: "Чемпионат"
"Начиная с декабря прошлого в ЦСКА много перестановок. Но клуб - живой организм, где каждый день что-то происходит. Я рассуждаю сейчас, как болельщик, потому что не знаю, что происходит внутри. Может, Виктор Михалыч сам устал, попросил об отставке. Может, у них была договоренность по поводу последней игры с "Зенитом". Но, честно, я думал, решение будет принято в мае. По окончании чемпионата России.

Лично для себя я до сих пор не могу ответить на вопрос, почему не продлили контракты со мной и Овчинниковым. Это решение было принято руководством. Я сейчас просто пытаюсь переосмыслить некоторые вещи. И настроен продолжать работу. Жду предложений. Нужно двигаться дальше, общаться", - сказал Онопко.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что из ЦСКА уходят тренеры команды Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Со специалистами было принято решение не продлевать контракты.

Онопко вошел в тренерский штаб "армейцев" в 2009 году.

Сегодня ЦСКА сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Виктором Гончаренко по обоюдному желанию сторон.

Гончаренко работал в должности главного тренера ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством красно-синие дважды выигрывали серебряные медали чемпионата страны, завоевали Суперкубок России и пробились в четвертьфинал Лиги Европы.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятую строчку, набрав 40 очков после 23 матчей. В последнем матче "армейцы" уступили "Зениту" со счетом 2:3.

Источник: Sport24

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Теги: Онопко ЦСКА Гончаренко Овчинников
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