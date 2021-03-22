Нобоа заявил, что Азмун является более сильным форвардом, чем Дзюба. Более того, он отметил, что на данный момент Сердар - лучший нападающий чемпионата России. По мнению Нобоа, Азмун способен играть в одном из топ-клубов Европы.
"Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня, как для опорного полузащитника, лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит и куда нужно ему отдать. Азмун сейчас — лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе", - сказал Нобоа.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Азмун провел 19 матчей и забил 13 голов. Дзюба также забил 13 голов в текущем розыгрыше чемпионата, но он провел на два матча больше, чем Азмун. В активе Нобоа восемь голов в 18 матчах текущего розыгрыша РПЛ.
Источник: Sport24
Нобоа: Азмун - лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о нападающих "Зенита" Сердаре Азмуне и Артеме Дзюбе.
Фото: "Зенит"
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