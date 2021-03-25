Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич еще не заключил контракт с красно-синими, сообщает Sport24.
По данным источника, причиной этого является то, что 41-летний специалист еще не расторг официально свой контракт с Хорватским футбольным союзом. До приглашения в ЦСКА Олич работал помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.
Напомним, 23 марта ЦСКА объявил о назначении хорватского экс-нападающего клуба Ивицы Олича на должность главного тренера.
СМИ: Олич до сих пор не подписал контракт с ЦСКА, стала известна причина
Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич не подписал соглашение с "армейским" клубом из-за того, что еще не расторг контракт с Хорватским футбольным союзом.
Фото: "Чемпионат"
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