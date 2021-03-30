"Мне сказали играть в маске, но когда вышел на игру, понял: в ней вообще не вариант играть — не видно ничего. Да и в целом некомфортно. Я её и снял. Сомнений тогда уже не было. Мне и Василий Березуцкий сказал: "Дивей, знаешь, сколько я нос ломал? Шесть раз. Ничего страшного. Попадёт ещё раз — кровь пойдёт. Ты мужик или кто?" Я подумал: "Ладно тогда". Спасибо Василию за это. Я посоветовался и с доктором. Он говорит: "Как ты себя чувствуешь?" — "Все отлично". — "Ну всё тогда", - приводит слова Дивеева Sport24.
Напомним, что Василий Березуцкий, будучи футболистом, защищал цвета армейского клуба с 2002 по 2018 год. В настоящее время он вместе со своим братом Алексеем входит в тренерский штаб ЦСКА, который недавно возглавил Ивица Олич, также бывший игрок красно-синих.
Дивеев в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 16-и матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Также на счету 21-летнего защитника 6 игр в текущем розыгрыше Лиги Европы. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро.
Василий Березуцкий - Дивееву: знаешь, сколько я нос ломал? 6 раз. Ты мужик или кто?
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился воспоминаниями о переломе носа, из-за которого на один из матчей он вышел в специальной маске.
Фото: "Чемпионат"
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