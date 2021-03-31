Левин раскритиковал руководство "Локо" за ситуацию, сложившуюся с Чорлукой. По его словам, руководители клуба допустили ошибку, решив расстаться с игроком.
"Как я говорил раньше, клуб возглавили "опытные" люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация - результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-нибудь признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна.
Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговоров. Есть принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, однако поезд с перрона ушел. "Локомотиву" желаем всего самого доброго и множества побед", - сказал Левин.
Напомним, ранее Чорлука сообщил, что уйдет из "Локомотива" по завершении сезона. Хорватский защитник выступает за москвичей с 2012 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу.
Источник: Чемпионат
Агент Чорлуки - об уходе игрока из "Локомотива": клуб возглавили "опытные" люди, которые знают, что делают
Степан Левин, агент защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки, прокомментировал предстоящий уход игрока из московского клуба.
Фото: "Локомотив"
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