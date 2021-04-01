— И все-таки это правильное решение руководства "Локомотива". Очень трудное расставание — жалко всем, но надо было, что называется. Чорлука великолепный футболист и очень хороший человек, который сыграл большую роль в истории клуба, — цитирует Смородскую Sport24.
64-летняя Смородская работала президентом "Локомотива" с лета 2010 по лето 2016 года. Именно в её период работы летом 2012 года в клуб перешел Чорлука, который за это время провел 234 матча, забил девять голов и отдал восемь голевых передач. Хорват вместе с клубом выиграл чемпионат, Суперкубок и три Кубка России.
Напомним, 35-летний Чорлука вчера объявил, что покинет московский клуб по окончании сезона.
Смородская: уход Чорлуки — все-таки правильное решение руководства "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала предстоящий уход защитника Ведрана Чорлуки из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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