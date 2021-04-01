— Может ли Чорлука оказаться в другом клубе РПЛ? Я верю, что такое возможно, не вижу в этом ничего зазорного. Футболисты всегда меняют клубы, Ведран замечательно отыграл 9 лет в "Локомотиве", большое спасибо ему за это. Года два он еще может провести в РПЛ на высоком уровне, если здоровье позволит. Но, конечно, у меня екнет сердце, если увижу Чорлуку в футболке "Динамо", — цитирует Смородскую Sport24.
35-летний Чорлука перешел в "Локомотив" летом 2012 года из "Тоттенхэма". Как сообщила сама Смородская, он обошелся клубу в сумму менее, чем 500 тысяч евро. За девять лет в команде хорват провел 234 матча за российский клуб, в которых отдал восемь голевых передач и забил девять голов. Вчера защитник объявил, что покинет команду в конце сезона на правах свободного агента.
Сообщалось, что интерес к Чорлуке проявляет московское "Динамо".
Смородская: у меня екнет сердце, если увижу Чорлуку в футболке "Динамо"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировал информацию, согласно которой защитник Ведран Чорлука может перейти "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
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