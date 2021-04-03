Вандерсон: мы – команда, которая умеет побеждать

Форвард "Краснодара" Масиэл Вандерсон рассказал о мотивации команды на остаток сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
– Самое главное для нас – продолжать работать для того, чтобы побеждать. Мы – команда, которая умеет побеждать, и мы неоднократно это доказывали. Сейчас нам необходимо вспомнить, как мы получали эти победы, и много работать, чтобы показывать лучший футбол, – цитирует Вандерсона корреспондент Rusfootball.info.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги между "Краснодаром" и "Ахматом" завершился со счетом 0:5. Нападающий "быков" провел на поле 73 минуты.

По итогам встречи "Ахмат" набрал 32 очка и расположился на 11-й строчке в таблице РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева опережают клуб из Грозного на два очка и занимают 10 строчку.

Следующую игру "Краснодар" проведет в Туле с местным "Арсеналом". Матч начнется 11 апреля в 14:00 по Москве.

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Теги: Краснодар Вандерсон Ахмат Арсенал
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