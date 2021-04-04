Фетисов: Тедеско планирует покинуть клуб. Пока он свое решение не меняет

Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о будущем главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
"Может ли "Спартак" сделать предложение, от которого нельзя отказаться? По моей информации, дело не в предложении, финансовом или юридическом документе, дело в том, что у него действительно семейные причины. Он все-таки планирует покинуть клуб. Могу сказать, что после "Динамо" с ним был разговор приватный. Он говорил, что не меняет решение. Посмотрим, что будет дальше. Пока он свое решение не меняет", - сказал Фетисов.

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавил клуб в октябре 2019 года. В декабре прошлого года немецкий специалист объявил о своем решении не продлевать со "Спартаком" трудовое соглашение, которое истекает в мае. Причиной тому стали семейные обстоятельства. По словам Тедеско, из-за пандемии коронавируса он не может часто видится со своей женой и детьми, которые живут в Германии.

На данный момент "Спартак" пребывает на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре балла.

Сегодня "красно-белые" проведут матч 24-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова". Игра в Ростове-на-Дону начнется в 19:00 мск.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Фетисов Спартак Тедеско
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