Семин прокомментировал победу "Локомотива" над "Спартаком"

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о результате матча 25-го тура РПЛ, в котором "железнодорожники" победили "Спартак" (2:0).
Фото: Getty Images
"Я ничего не комментирую. Но могу сказать только одно: результат на табло, и все закономерно. О жалобах ли это "Спартака" на судейство? Нет, не по поводу жалоб. Это все, что я могу сказать", - заявил Семин.

Отметим, что, победив "Спартак", "Локомотив" набрал 46 очков и по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" идет вторым, отрыв команды от "Локо" составляет один балл. Лидером чемпионата является "Зенит", возглавляющий турнирную таблицу с 54 баллами в активе.

Напомним, что Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" весной 2020 года. Руководство клуба не стало продлевать с ним контракт. Семина в должности наставника "Локо" сменил сербский специалист Марко Николич.

Источник: Телеграм-канал "РБ Спорт"

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Теги: Семин Локомотив Спартак
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