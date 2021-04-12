Боярский - о борьбе за чемпионство: сдулся "Спартак", до свидания

Народный артист России Михаил Боярский, болеющий за "Зенит", заявил, что "Спартак" выбыл из чемпионской гонки после поражения от "Локомотива".
Фото: РИА Новости
"Спартак" проиграл, вот они и грызут локти. А "Зенит" выиграл! Думаю, "красно-белые" лишены шансов на призовые места. Сдулся "Спартак", до свидания. Если "Зенит" обыграет "Краснодар", то мы практически чемпионы", - заявил Боярский.

Напомним, что накануне "Спартак" проиграл "Локомотиву" в матче 25-го тура чемпионата России (0:2). "Зенит" обыграл "Сочи" во встрече 25-го тура (2:1). Петербуржцы лидируют в чемпионате, набрав 54 очка. "Спартак" отстает от "Зенита" на семь очков и идет вторым. В первую тройку также входит "Локомотив" (46 баллов).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Боярский Спартак Зенит
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