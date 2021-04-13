– Я не думаю, что травма повлияет на переговорный процесс. Да, мне 28 лет, и по контракту остается еще один год, но в команде мной довольны. Руководство было готово обсудить новый контракт, но потом случилась травма. Впрочем, я не думаю, что это все испортит, – сказал Магнуссон в интервью для visir.is.
Хендур перешел в ЦСКА из "Бристоль Сити" в 2018 году за компенсацию в размере 2,8 млн евро. Контракт 28-летнего исландца с "армейцами" рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне российской Премьер-лиги Магнуссон провел 22 матча, в которых по одному разу забил и отдал голевую передачу. Во встрече 24-го ура РПЛ с "Тамбовом" (2:1) футболист получил травму. Позже у него диагностировали разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.
После 25 игр подопечные Ивицы Олича занимают четвертое место в чемпионате России, имея в активе 46 очков.
Магнуссон уверен, что ЦСКА предложит ему новый контракт
Защитник ЦСКА Хендур Магнуссон прокомментировал переговоры о новом контракте с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
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