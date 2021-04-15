Депутат Госдумы Журова назвала сомнительной идею финансовой помощи "Ахмату"

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением об инициативе комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи поддержать "Ахмат" после санкций со стороны США.

Фото: duma.gov.ru.