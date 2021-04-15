– Ну получат они деньги, а что будет? Они станут играть в европейских лигах? "Ахмат" и так играет в России, им не запрещают. Не понимаю, в чем они нуждаются? Спонсоры от них не отказывались. Так что очень сомнительная инициатива, – сказала Журова в интервью для "СЭ".
В декабре 2020 года стало известно, что футбольный клуб "Ахмат" попал под санкции Соединенных Штатов Америки.
В текущем сезоне грозненцы занимают 11 место в турнирной таблице российской Премьер-лиге, набрав 32 очка в 25 встречах. Следующую игру подопечные Андрея Талалаева сыграют завтра, 17 апреля, с "Химками". Стартовый свисток матча прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Президент "Ахмата" отреагировал на санкции США
Депутат Госдумы Журова назвала сомнительной идею финансовой помощи "Ахмату"
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением об инициативе комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи поддержать "Ахмат" после санкций со стороны США.
Фото: duma.gov.ru.
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