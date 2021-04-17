– Шапи выпустили, чтобы он у чужих ворот обострял, а не у своих. Это ж не детский футбол, где вертушку можно делать. Вертушка! Шапи, але, что ты делаешь, какая вертушка?!, – сказал Быстров в эфире телепередачи "Все на матч" на "Матч ТВ".
Напомним, Сулейманов потерял мяч на 86-й минуте игры 26-го тура российской Премьер-лиги с "Зенитом", пытаясь выполнить финт на своей половине поля. После этого футболисты сине-бело-голубых сравняли счет.
"Краснодар" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 матчах. Следующую игру подопечные Виктора Гончаренко проведут с "Рубином" 25 апреля. Встреча состоится на "Казань Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Быстров: Шапи, але, что ты делаешь, какая вертушка?!
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал игру хавбека "Краснодара" Шапи Сулейманова в матче с "Зенитом" (2:2).
Фото: инстаграм Владимира Быстрова
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!