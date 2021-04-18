Напомним, что 35-летний хорват после разгромной победы "железнодорожников" над "Ростовом" (4:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги посоветовал КДК расслабиться и выпить пива. Ранее было оглашено наказания для "Локо" по делу с заходом в Судейскую комнату начальника команды Станислава Сухины и двухматчевой дисквалификации голкипера Маринато Гильерме за провокации в адрес фанатов московского "Спартака".
"Чорлуке могут грозить самые разные санкции. Если руководство Лиги или РФС обратится в комитет по этике, мы обязательно рассмотрим этот случай. Что-то в последнее время очень часто начали возникать такие ситуации. Давайте вместе их пресекать", - приводит слова Андреева Sport24.
Чорлука в нынешнем сезоне чемпионата России провел 20 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Ранее Ведран объявил о грядущем уходе из "Локомотива".
Чорлука предложил КДК расслабиться и выпить пива
РФС может наказать Чорлуку за то, что он посоветовал КДК расслабиться и выпить пива
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что защитнику московского "Локомотива" Ведрану Чорлуке могут грозить санкции.
Фото: ФК "Локомотив"
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